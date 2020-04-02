تحالف الحشد:رئيس الجمهورية “خائن”!

تحالف الحشد:رئيس الجمهورية “خائن”!
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان، الخميس، أن رئيس الجمهورية برهم صالح سيخضع للمساءلة القانونية بتهمتي الحنث باليمين الدستوري والخيانة، مشيرة إلى أن صالح ارتضى لنفسه خرق الدستور لأكثر من مرة متجاهلا طائلة المساءلة القانونية.وقال شعلان في تصريح صحفي، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح سيخضع للمساءلة القانونية بتهمتين الحنث باليمين الدستوري والخيانة”، مبينا أن “صالح تجاوز قوى شيعية كبيرة تمثل الحشد الشعبي”.واشار الى ان “الآليات التي اتبعها رئيس الجمهورية بتكليف شخص جدلي بعيدا عن موافقة الأغلبية الشيعية يعد خيانة للشراكة والتوافق التي بنيت عليها العملية السياسية عام ٢٠٠٣”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *