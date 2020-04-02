تحالف الحشد:رئيس الجمهورية “خائن”!

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نائب يدعو القائد العام إلى إلغاء سيطرة”الصفرة” لفسادها
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المالية النيابية:الحكومة تتحمل مسؤولية دفع أجور ورواتب الكسبة والاجراء اليوميين
نيويورك تايمز:العراق يمر في كارثة اقتصادية ومالية
خلية الأزمة:التبرعات التي أعلن عنها البنك المركزي لمواجهة كورونا ” كذب”
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الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
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متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
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