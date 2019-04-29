تحالف الحشد الشعبي:دفاعنا عن إيران واجب مقدس

تحالف الحشد الشعبي:دفاعنا عن إيران واجب مقدس
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- شدد النائب عن تحالف الفتح قصي عباس، الاثنين، على ضرورة الحد من استخدام البعثات الدبلوماسية الامريكية، الاجواء العراقية منطلقا لمهاجمة دور الجوار، مؤكدا أن العراق لن يكون “ساحة أميركية للصراع مع الحبيبة إيران”.وقال عباس، في تصريح  صحفي، إن “العراق وبعد الانتهاء من حربه ضد تنظيم داعش الارهابي، أصبح مركزا دبلوماسيا مهما، وعاد الى موقعه الحقيقي في الريادة والقوة”.وأكد عباس، أن “العراق لن يتحول الى قاعدة تنطلق منها الصواريخ باتجاه إيران الحبيبة “.وكانت وزارة الخارجية العراقية قد اعتبرت، أمس السبت (27 نيسان 2019)، المنشور الصادر عن السفارة الأمريكيَّة في بغداد ضد طهران تجاوزاً على الأعراف الدبلوماسيَّة، فيما طالبت السفارة بحذف المنشور.ونشرت السفارة الاميركية في بغداد خبرا على صفحتها بالفيسبوك ذكرت فيه أن “ممتلكات مرشد النظام علي خامنئي، وحده تقدر بـ 200 مليار دولار، بينما يرزح كثير من أبناء الشعب تحت وطأة الفقر، بسبب الوضع الاقتصادي المزري الذي وصلت إليه إيران بعد 40 عامًا من حكم الملالي” بحسب وصفها.

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