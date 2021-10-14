تحالف الحكيم:تعرض مراقبين دوليين للتهديد والاختطاف خلال الانتخابات

تحالف الحكيم:تعرض مراقبين دوليين للتهديد والاختطاف خلال الانتخابات
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  بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف تحالف قوى الدولة، الخميس، عن تعرض مراقبين دوليين تعرضوا للتهديد والاختطاف خلال الانتخابات.وقال مرشحي التحالف في مؤتمر صحفي ، ان”مراقبين دوليين تعرضوا للتهديد والاختطاف”.واضافوا، ان”على المفوضية إجابتنا على الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية”.واشاروا الى، ان”هناك خروقات كثيرة شابت الانتخابات”.

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