تحالف الحلبوسي:المناصب تمثل لنا ” الخبزة” ولذلك لن نفرط بها

تحالف الحلبوسي:المناصب تمثل لنا ” الخبزة” ولذلك لن نفرط بها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد تحالف القوى العراقية برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاحد، بأنه لم يحدد موقفه بعد من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مشددا على عدم السماح بـ”غبن” تحالفه مجددا تحت “ذريعة الاستقلالية”.وقال القيادي بالتحالف النائب عبد الله الخربيط في تصريح  صحفي، إن “الكتل السنية لم تعقد بعد لقاءات مع علاوي لكنه التقى رئيس البرلمان وزعيم تحالف القوى العراقية محمد الحلبوسي”، مشيرا إلى أن “علاوي يريد تشكيل حكومة تقوم بأدوار مهمة أكثر من تمشية الأمور إلى حين موعد إجراء الانتخابات وهذا مجال واسع ويحتاج إلى رأي سياسي متفق عليه”.وأضاف الخربيط، “نحن كممثلين للقوى السنية لم نحدد موقفنا من الرجل حتى الآن وأقول بصراحة لن نقبل خسارة مناصبنا في حكومة علاوي الجديدة فالمناصب هي اسبقيتنا الاولى في تحالفنا  لانها تمثل الخبزة ”.وأوضح، أن “التظاهرات خرجت ضد أحزاب السلطة القديمة والفاتورة يجب أن تتحملها تلك الأحزاب بالدرجة الأولى وبالتالي لن نسمح بأن يغبن تحالفنا في تخصيص حقائب وزارية له تحت ذريعة الاستقلالية .

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