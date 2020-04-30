تحالف الحلبوسي:حصتنا 6 وزارات في حكومة الكاظمي!

تحالف الحلبوسي:حصتنا 6 وزارات في حكومة الكاظمي!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو اتحاد القوى، النائب أحمد مظهر، الخميس، بان الاتحاد حصته 6 حقائب في حكومة الكاظمي.وقال مظهر في حديث صحفي، ان “اتحاد القوى مصر على عدم تنازله عن حصته باعتبار الاتحاد يمثل المكون السني”.واضاف مظهر، ان “الوزارات المخصصة للمكون السني في حكومة الكاظمي هي 6 وزارات، وهي التربية والصناعة والشباب والدفاع والتخطيط والتجارة”.

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