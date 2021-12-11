تحالف الحلبوسي:رئاسة البرلمان لن تخرج من “حصتنا”

تحالف الحلبوسي:رئاسة البرلمان لن تخرج من “حصتنا”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد تحالف تقدم، بزعامة محمد الحلبوسي، السبت، تمسكه بتجديد الولاية لرئيسه باعتباره استحقاقاً انتخابياً أفرزته نتائج الانتخابات  .وقال القيادي في التحالف، فهد الراشد، في حديث صحفي: إن “رئاسة البرلمان لن تخرج عن تحالف تقدم، كونه يأتي ثانياً ضمن الهرم الرسمي بحسب نتائج الانتخابات التي أعلنتها مفوضية الانتخابات”، مرجحاً أن يزداد عدد مقاعد التحالف عن (50) مقعداً بعد اندماج بعض النواب المستقلين”.وأضاف الراشد: “وصلتنا طلبات صريحة من نواب مستقلين برغبتهم في الإنضمام إلى (تقدم)، ومعظمهم ينحدرون من المناطق الغربية (السنية)”، مشيراً إلى أن “الأمر لا يتوقف عند ذلك، فهناك نواب شيعة وكورد لا ينتمون لأي تيار أو حزب، ارتأوا الالتحاق بتحالف الحلبوسي، وسيعلن عن ذلك رسمياً بعد إعلان مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج”.وأوضح أن “جميع الأطراف السنية السياسية والشعبية ترى أن (الحلبوسي) الرجل المناسب لرئاسة البرلمان، إذ أثبت نجاحاً في ذلك خلال إدارته للدورة السابقة، فضلا عن رغبة الأطراف السياسية (شيعة وكورد) بإعادة الثقة مجدداً لشخص الحلبوسي في رئاسة البرلمان الجديد، وهذا لا يعني محاصصة بقدر ما هو استحقاق انتخابي”.وعن طرح مرشحين سُنّة من خارج تقدم لرئاسة البرلمان، أكد الراشد، أن “من حق أي طرف فائز في الانتخابات أن يقدم مرشحه للمنصب المنصوص عليه ضمن العرف السياسي للسُنّة، وبالتالي تبقى مسألة منح الثقة من قبل النواب والقوى السياسية للمرشح الأقرب أو الأصلح في تنفيذ البرنامج الحكومي الوطني”، مردفاً بالقول “نحن كتقدم لا مرشح لنا لرئاسة البرلمان سوى (الحلبوسي)”.

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