تحالف الحلبوسي:لن نتنازل عن “حصتنا”من الوزارات

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس كتلة “تحالف القوى”، رعد الدهلكي، الأربعاء (5 شباط 2020)، تمسك تحالفه للمطالبة بالتمثيل السياسي في حكومة محمد توفيق علاوي، معتبراً التكنوقراط “كذبة كبيرة”، على حد قوله.

وقال الدهلكي في حديث صحفي، إن “تحالف القوى متمسك في أن يكون له تمثيل سياسي في حكومة محمد توفيق علاوي”، مبيناً أن “العملية السياسية مبنية على الكتل السياسية، والمطالبة بالتمثيل السياسي ليست سبة”.

واشار إلى أن “المطالبة فقط بالتمثيل السني غير كافٍ، ونريد أن يكون سني سياسي لنتحمل مساوئ الاختيار وتنعكس الايجابية على الحزب، خصوصاً وأن المحافظات السنية تحتاج إلى خدمة حقيقة ورؤية سياسية”.

وبين، أن “تحالف القوى لم يجتمع لحد الان مع رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، وهنالك نية للقائه”.

وأضاف، أن “التكنوقراط وعدم المحاصصة كذبة كبيرة، وما يطرح على اعتبارهم تكنوقراط ومستقلين غير صحيح، لأنهم ليسوا مستقلين”، مؤكداً أن “المكوناتية مذكورة في الدستور ومن يرفض الامر عليه تعديل الدستور”.