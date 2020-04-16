تحالف الحلبوسي:مصالحنا تستوجب تبديل بعض وزارات حصتنا في حكومة الكاظمي

تحالف الحلبوسي:مصالحنا تستوجب تبديل بعض وزارات حصتنا في حكومة الكاظمي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- علق القيادي في تحالف القوى العراقية، صباح الكربولي، الخميس (16 نيسان 2020)، على نية الكتل السنية استبدال بعض الوزارات التي هي من استحقاقها، بوزارات اخرى، في الحكومة المرتقبة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.وقال الكربولي في حديث صحفي: “نحن بانتظار رأي رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وكذلك الكتل السياسية الكبيرة، بقضية منح المكون السني اي وزارات في حكومته، وهذا الموضوع يخضع للتفاهم والتفاوض”.وأضاف، أنه “بعد التفاوض بهذا الملف، سنقرر ذلك وفق مصالح تحالفنا، وأكد أن “أي قرار نتخذه بخصوص الوزارات، يجب أن يصبّ في مصلحة تحالفنا “.

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