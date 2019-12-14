تحالف الحلبوسي:نؤيد ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء

تحالف الحلبوسي:نؤيد ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد النائب عن تحالف الحلبوسي، أحمد الجبوري، السبت، تشريح النائب محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء “اختيارا موفقا”، مؤكدا أنه لن يرضخ للكتل والأحزاب ولديه رؤية لإدارة الدولة.وقال الجبوري في تغريدة على موقعه بتويتر ، إن “ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء في هذه المرحلة اختيار موفق كونه اول رئيس وزراء لم يغادر العراق في زمن النظام السابق (حزب الدعوة تنظيم الداخل )”.وأضاف انه “لم يؤشر عليه اي ملف فساد بالمطلق”، مؤكدا أنه “سيكون قويا وسيفرض القانون وهيبة الدولة ولن يرضخ للكتل والأحزاب ولديه رؤية لإدارة الدولة”.ولفت الجبوري إلى ان “تنصيب رئيس وزراء بأسرع وقت هو ابعاد البلد عن الفوضئ وإيقاف نزيف الدم ومسلسل الخطف والاغتيالات”

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