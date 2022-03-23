تحالف الحلبوسي:نرفض تشكيل حكومة ” الأغلبية”

تحالف الحلبوسي:نرفض تشكيل حكومة ” الأغلبية”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن القيادي في تحالف تقدم فيصل العيساوي، الاربعاء، عن رفض تحالفه دعم تشكيل حكومة اغلبية سياسية التي يطالب بها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مبينا ان القوى السنية تؤيد وتتبنى خيار التوافقية والتشاركية.وقال العيساوي في حوار  متلفز، “اننا رفضنا مقترح تشكيل حكومة الأغلبية والشروط التي قدمها مقتدى الصدر منذ البداية”.واضاف ان “المكون السني خيار التوافقية السياسية وتشكيل الحكومة على هذا الاساس وان تتشارك القوى في تشكيلها بدلا من اقصاء او معاداة اي طرف كان”.وأشار العيساوي الى ان ” الوساطة السنية بين التيار والاطار ليست جديدة ومستمرة”، مرجحا ان “يصل الاطار والتيار في نهاية المطاف الى توافق سياسي يرضي جميع الاطراف”. 

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