تحالف الحلبوسي:نعمل بنصائح الدول العربية والأجنبية

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مسجدي:الحوار الخامس مع السعودية سيكون في بغداد عاصمة خامئني
عبطان:لايوجد إتفاق بين تحالفي تقدم وعزم على مرشح الرئاسة البرلمانية
حركة أمتداد:الحكومة المقبلة سيتأخر تشكيلها بسبب الصراع على المناصب
الإطار التنسيقي:ضيق الوقت سيحفز الكتل السياسية على حسم رئاستي البرلمان والجمهورية
العراق وأمريكا يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين
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الكاظمي:سأشرف بنفسي على اعمار النجف
بالوثيقة..البنك المركزي يمنح قروض للأهالي لشراء ألواح الخلايا الشمسية لإنتاج الكهرباء
كوجر:إقرار موازنة 2022 في شهر حزيران المقبل
نائب سابق:الكاظمي يرسل الأموال إلى أربيل خلافا لقانون الموازنة ولدعم تجديد الولاية الثانية له
جامعة النهرين:(17) دقيقة يومياً إنتاجية الموظف بسبب الفساد الحكومي وتدخل الأحزاب
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- تحقيقات
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
لاعب كرة عراقي يلقي بنفسه للموت من اجل انقاذارواح سويديين من موت محقق
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- متابعات خاصة
لا شرقية ولا غربية..الحكومة المقبلة بتحالف التيار الصدري والإطار الإيراني!!
50% من الشعب العراقي جائع بسبب الفشل والفساد والنفوذ الإيراني
تقرير أمريكي استقصائي يفضح فساد العائلة البارزانية
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
شيعة العراق لقنوا الحشد الشعبي وأحزابه درساً قاسياً في الانتخابات
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- صورة وتعليق
احفظوا ” وجوه” جزء من خونة العراق
الكاظمي يخصص ملياري دولار سنوياً للحشد الإرهابي ويرفض تعيين حملة الشهادات العليا!!
نائب سابق:ضعف الكاظمي وعدم وطنيته شجع إيران على قطع المياه عن العراق
مصدر مسؤول:الكاظمي أغلق ملف محاولة اغتياله!
تحالف الخنجر: الخلافات ما زالت قائمة مع تحالف الحلبوسي بشأن تشكيل وفداً موحداً للتفاوض مع الاخرين
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- اذاعة INN