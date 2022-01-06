تحالف الحلبوسي:نعمل بنصائح الدول العربية والأجنبية

تحالف الحلبوسي:نعمل بنصائح الدول العربية والأجنبية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اقر القيادي في تحالف تقدم احمد المساري، الخميس، بوجود اجتماعات لقيادات تحالفي عزم وتقدم في دول عربية، مبينا ان التحالفين تلقيا نصائح بضرورة الاتحاد لخدمة المشاريع المشتركة.وقال المساري في حوار متلفز ، ان “قيادات عزم وتقدم تلقيا نصائح من دول عربية واجنبية بضرورة التوحد وهو ما يجري العمل عليه حاليا”.واضاف ان “تقدم والعزم يأملان بتوافق الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي في الاشتراك بالحكومة المقبلة و إذا لم يتفق الإطار والتيار سنبحث عن مشتركات تربطنا بأحدهما”.واشار المساري الى ان “الوضع السياسي الراهن يتطلب حراكا سريعا لحلحلته”، مشددا على ان “العراق بحاجة إلى تطبيق تجربة الموالاة والمعارضة”.

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