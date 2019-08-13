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صحيفة:تحرك إيراني على عودة العيساوي إلى بغداد وانضمامه لتحالف البناء
رئيس وزراء الحشد الشعبي
جعفر:عبد المهدي لايصلح لقيادة العراق
مجلس ديالى:نهب الأموال وتجارة المخدرات من قبل زعامات سياسية مليشياوية كارثة المحافظة
تحالف الحلبوسي المنضوي تحت” الجبهة الإيرانية”: س”نخسر” الانتخابات بسبب جرائم المليشيات!
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أبو الغيط:انتزاع القدس من الضمير العربي والإسلامي هو أمر مستحيل
أوغلو:تركيا عازمة على تطهير منطقة شرق الفرات السوري
السعودية:جميع الجهات العاملة في الحج أكملت استعداداتها في مشعري منى وعرفة
الأمم المتحدة تحذر إسرائيل من الاستيطان في الضفة الغربية
باكستان تطالب الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لإلغاء الهند الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير
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المالية النيابية تحمل رئاسة البرلمان والحكومة مسؤولية تزوير قانون موازنة 2019
السعداوي:دمار ما تبقى من العراق على يد عبد المهدي
المالية النيابية: العراق وصل لمرحلة الانهيار الاقتصادي بسبب سياسة عبد المهدي
نكاية ضد الشعب..عبد المهدي يُصرّ على إرسال رواتب موظفي الإقليم خلافا للاتفاق النفطي
قنديل:العراق الرئة الاقتصادية الثانية لإيران في ظل العقوبات الأمريكية
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بغداد وذي قار تحت سيطرة مليشيا كتائب حزب الله
منظمات مدنية وحقوقية:مجلس النواب العراقي ضد الشعب بإقراره تعديل قانون الانتخابات المحلية
إنطلاق موسم الدجل والنفاق للقوى السنّية في أحياء فقراء ديالى
صفقة..تقاسم العراق بين أمريكا وإيران ومنح إسرائيل مناطق نفوذ آمنة في سوريا
بين التهديد والحوار..واشنطن وطهران والشروط المتبادلة
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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- اذاعة INN