تحالف الحلبوسي: حصتنا في الحكومة المؤقتة 6 وزراء!!

تحالف الحلبوسي: حصتنا في الحكومة المؤقتة 6 وزراء!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بين تحالف الحلبوسي عبر النائب رعد الدهلكي، الخميس، ان تحالفهم سيطالب اي مرشح جديد بـ 6 وزارات في الحكومة الجديدة كحصة التحالف.وبين الدهلكي في تصريح متلفز ،ان “المكون السني طالب الشركاء الاخرين بتمثيل سياسي سني في الحكومة القادمة”، مشيرا الى ان “تحالفه سيطالب بـ 6 وزارات للمكون السني في الحكومة القادمة ضمن حصته، عاداً ذلك بالمطلب المشروع ”!.وبين ان “ان تحالف القوى مع اي مرشح تختاره الأحزاب الشيعية الرئيسية لرئاسة الوزراء  شريطة ان يمنح التحالف حصته من الحقائب الوزارية”.

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