تحالف الحلبوسي: حصتنا قبل العراق

تحالف الحلبوسي: حصتنا قبل العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن تحالف القوى، الاحد، تشكيل وفد تفاوضي للحوار مع المرشح الكاظمي حول حصة التحالف من الوزارات بكابينته الحكومية، متوقعا حسم الكاظمي لكحومته وتقديمها للبرلمان خلال الاسبوع الجاري.وقال النائب عن تحالف القوى هيبت الحلبوسي في حديث صحفي، ان “تحالف القوى شكل وفدا تفاوضيا من النواب وقياداته للقاء المرشح مصطفى الكاظمي والبدء بحوارات تشكيل الحكومة”.واضاف ان “الوفد سيفاوض الكاظمي حول حصة التحالف من الوزارات بحكومته وفق استحقاقه الانتخابي ومن ثم الشروع بطرح الاسماء”.وتوقع الحلبوسي “حسم المرشح مصطفى الكاظمي اسماء كابينته الوزارية خلال الاسبوع الجاري وتقديمها للبرلمان والدعوة لعقد جلسة للتصويت عليها”.

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