تحالف الحلبوسي :حصتنا 6 وزارات!

تحالف الحلبوسي :حصتنا 6 وزارات!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال القيادي بتحالف القوى، نائب رئيس كتلة التحالف في البرلمان، رعد الدهلكي، الاحد (3 أيار 2020)، إن ما يؤخر تمرير حكومة المكلف مصطفى الكاظمي الآن، هو عدم تطابق وجهات النظر مع القوى الشيعية، لكنه أكد أن الحكومة ستمر.وذكر الدهلكي في تصريح صحفي، أن “دعم الكاظمي يجب أن لا يُستغل بموضوع توزيع الوزارات، هم يستحقون 6 وزارات إذن سيكون في الحكومة الجديدة 6 وزارات للمكون السني”.وأضاف، أن “إعطاء أي من وزارات المكون السني لمكون آخر، مرفوض تماماً، وتكلمنا مع السيد الكاظمي بذلك، وهذا ليس رفضاً لشخص معين، وإنما للحفاظ على خارطة التمثيل المكوناتي بالحكومة”.وأشار الى أن “هناك عدم تطابق وجهات نظر مع المكون الشيعي، وهذا ما يعرقل تمرير الحكومة حتى الآن”.وبين، أن “البلد يعاني عدداً من الأزمات، وقد أضيفت لها مؤخراً أزمة أمنية، وجميع هذه الأزمات هي ضغوط على القوى السياسية لمنح الثقة للكاظمي”.ولفت الدهلكي إلى أن “الكاظمي سينال الثقة، لكنه سيواجه ارهاصات خلال تشكيل الحكومة وبعدها”.وزاد، أن “الوضع الراهن ليس مسؤولية السيد الكاظمي وحكومته فقط، بل هي مسألة تخص الجميع، وعلى الجميع تحمل المسؤولية”.

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