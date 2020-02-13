تحالف الحلبوسي: سنكسر النصاب لمنع تمرير حكومة علاوي

تحالف الحلبوسي: سنكسر النصاب لمنع تمرير حكومة علاوي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى النائب عن “تحالف القوى العراقي”، يحيى العيثاوي، (13 شباط2020)، التنازل عن حصتهم في حكومة علاوي .وقال العيثاوي في حديث صحفي، إن “رئيس البرلمان ورئيس تحالف القوى، محمد الحلبوسي، مصر على تخصيص 6 وزارات للتحالف .وأكد العيثاوي أن، “كابينة علاوي الوزارية يجب أن لا تقتصر على جهة دون أخرى، وفي حال حدث ذلك سيكون لنا موقف في مجلس النواب وسنكسر نصاب الجلسة ونمنع قبول تمرير كابينته”.وبين، أن “ما يذكر في الإعلام من تنازلات الكتل السياسية عن التمثيل الوزاري في حكومة علاوي غير واقعية ومنافية للواقع السياسي”.

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