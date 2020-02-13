تحالف الحلبوسي: سنكسر النصاب لمنع تمرير حكومة علاوي

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نائب:وزير العصائب( العمل) ابرم عقودا وهمية بقيمة 270 مليار دينار
النزاهة:حكم غيابي بالسجن لمدة 7 سنوات بحق مدير عام منفذ ربيعة “لهدر” أكثر من 17 مليون دولار
وزارة الصناعة تعلن عن قدرتها في إنتاج المدافع والراجمات
حزبي طالباني وبارزاني:المناصب لاتهمنا بقدر تنفيذ الإتفاق النفطي والمالي المبرم مع عبد المهدي
المالية النيابية:تعديلات جديدة على القانون
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باسيج مقتدى لن يوقف ثورة الشعب ضد الفساد والتبعية
إيران لميليشياتها وأحزابها في العراق..لاخير فيكم
السوداني مرفوض شعبيا رغم إصرار صالح والحلبوسي والأحزاب ومن ورائهم إيران على ترشيحه لرئاسة الوزراء
موانىء العراق تحت سيطرة الصدر والحكيم والمالكي و100 مليون دولار يوميا لصالح الميليشيات من مزاد بيع العملة!
متظاهروا العراق:السيستاني صمام أمان لحكومات الفساد
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اتباع الصدر يقتحمون ساحة التحرير
الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
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