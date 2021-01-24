تحالف الحلبوسي يطالب ببقاء القيادي في حزب الدعوة “البصري” في منصبه!!

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العراق والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي يوقعون على إتفاقية تعزيز المساءلة والرقابة المالية
حكومة كردستان تسلم إيران مذكرة احتجاج حول “فيلم وثائقي”
نائب:النقاط الخلافية التي تخص موازنة الإقليم لم يتم التطرق إليها
الحراك الجديد يطالب باستضافة نيجيرفان في برلمان الإقليم لكشف تفاصيل اجتماعه مع أكار
تحالف الحكيم يطالب بإعدام 8000 “إرهابي”!
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العراق والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي يوقعون على إتفاقية تعزيز المساءلة والرقابة المالية
نائب:النقاط الخلافية التي تخص موازنة الإقليم لم يتم التطرق إليها
الكعبي:البرلمان يعمل على توفير الرواتب وتخفيض الإنفاق في الموازنة العامة
مصدر:الوفد الكردي سيقدم لحكومة الكاظمي تقريراً مفصلا عن الجانب المالي والنفطي
المالكي والعبادي وعبد المهدي مستمرين بالتجاوز القانوني على عقارات الدولة
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إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
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فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
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