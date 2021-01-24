تحالف الحلبوسي يطالب ببقاء القيادي في حزب الدعوة “البصري” في منصبه!!

تحالف الحلبوسي يطالب ببقاء القيادي في حزب الدعوة “البصري” في منصبه!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف القوى العراقية صفاء الغانم ، الأحد، أن إعفاء مدير عام استخبارات ومكافحة الارهاب بوزارة الداخلية ”  القيادي في حزب الدعوة على خلية الصقور ابو علي البصري قرار خاطئ، مطالبا رئيس الوزراء بإلغاء قرار إعفاء البصري فورا من خلية الصقور الاستخباراتية .وقال الغانم في تصريح صحفي، إن “خلية الصقور الاستخبارية عرفت عنها الشجاعة في تفكيك وملاحقة الخلايا الإرهابية”.وأضاف أن “قرار إعفاء البصري من منصبه قرار خاطئ لم يكن مدروس ومستعجلا”، مشيرا إلى أن “البصري عمل على تأسيس خلية الصقور منذ عام 2012 .وشدد الغانم على “ضرورة إعادة النظر بقرار إعفاء البصري الذي عرف عنه بالشجاعة والوطنيةاكثر من ”. يذكر ان المدعو ابو علي البصري مضى على وجوده في المنصب اكثر من 12 سنة إذ تم تعيينه من قبل المالكي في عام 2009 بعد ان شغل مدير مكتب المالكي وهو حاصل على الجنسية السويدية وعاش في إيران وقاتل الجيش العراقي في حرب الثمانينات وعاد للعراق بعد 2003.

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