تحالف الحلبوسي يعلن دعمه لمرشح إيران لرئاسة الوزراء

تحالف الحلبوسي يعلن دعمه لمرشح إيران لرئاسة الوزراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن تحالف القوى بزعامة الحلبوسي في ساعة متأخرة من مساء 7/4 بعد اجتماعا لبعض نواب التحالف بشأن تشكيل الحكومة .وقرر دعم مرشح إيران لرئاسة الوزراء مع الاحتفاظ بحصته من وزارات “الخبزة” في الحكومة القادمة. يذكر ان تحالف القوى هو جزءا من تحالف البناء (المحور الإيراني) ولايستطيع الخروج عنه لفقدان امتيازاته ومصالحه السياسية والشخصية ولذلك هو حريص على البقاء تحت العلم الإيراني منذ 2018.

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