تحالف الخنجر:إيران ابلغتنا بأن رئاسة البرلمان المقبل من حصتنا

تحالف الخنجر:إيران ابلغتنا بأن رئاسة البرلمان المقبل من حصتنا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد المتحدث باسم تحالف تحالف الخنجر انائب السابق محمد العبد ربه , الخميس, باستمرار اختلاف وجهات النظر في قضية تسمية مرشح المكون السني لمنصب رئاسة مجلس النواب بين تحالفي عزم وتقدم, مرجحا ان المكون السني سيذهب بمرشحين اثنين للبرلمان ليتم التصويت على واحد منهم.وقال عبد ربه في تصريح  صحفي، إن “الخلاف بين تحالفي تقدم وعزم بشأن تسمية مرشح لمنصب رئيس البرلمان مازال مستمرا وان تحالف عزم له طموح قوي باسناد المنصب لمرشحه رغم تبليغ إيران للخنجر بأن المنصب سيكون من حصتنا”, مبينا ان “تحالف عزم سيدفع بشخصية واحدة لغرض اسناده كرئيس للبرلمان المقبل”.وأضاف ان “المفاوضات بشأن حسم تسمية رئيس البرلمان بين عزم وتقدم ستنطلق فور اعلان المحكمة الاتحادية المصادقة على النتائج”.

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