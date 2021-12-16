تحالف الخنجر:الحلبوسي لامستقبل سياسي له

تحالف الخنجر:الحلبوسي لامستقبل سياسي له
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد تحالف خميس الخنجر، الخميس، ان تحالفه مع عدم التجديد لولاية ثانية لرئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، مشيرا الى النقاشات حول المنصب لم تحسم بعد.وقال  القيادي في التحالف عيسى العيساوي في تصريح صحفي، إن “جميع الاجتماعات التي عقدت بين تحالفي تقدم وعزم لم تشهد التطرق فيها الى ترشيح شخصية لمنصب رئيس مجلس النواب وما اشيع من تأييد تحالف العزم لتجديد ولاية ثانية للحلبوسي عارية عن الصحة كون ان القيادات في عزم مع عدم التجديد للحلبوسي”.واضاف ان” الانباء التي تحدثت عن الموافقة المبدئية لعزم على تجديد ولاية ثانية للرئيس مجلس النواب المنتهية ولايته محمد الحلبوسي غير وارده ولم تطرح ولم نناقشها منذ بدأ حواراتنا”.وأوضح العيساوي، أن “كتلة عزم مع تجديد الوجوه  بالتنسيق مع الإطار التنسيقي.يذكر ان الخنجر متحالف مع القوى الولائية منذ 2018 ومازال تحت العباءة الإيرانية.

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