تحالف الخنجر:الرئاسة البرلمانية حسمت إيرانياً لصالح مرشحنا!

تحالف الخنجر:الرئاسة البرلمانية حسمت إيرانياً لصالح مرشحنا!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نأى تحالف العزم برئاسة خميس الخنجر، يوم الاحد، بنفسه عن إجتماعات “سُنية” خارج العراق لترشيح رئيس للبرلمان العراقي بالدورة المقبلة.وقال مصدر مطلع في التحالف ، “تناقلت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حديثا عن اجتماعات تجري خارج العراق بحضور شخصيات قيادية من المكون السني حول تسمية رئيس مجلس النواب للمرحلة القادمة، ونحن في عزم قياديين واعضاء فائزين نؤكد ان رئاسة مجلس النواب حسمت إيرانيا لصالح تحالفنا بدعم من مكونات الإطار التنسيقي الذي سنتحالف معه رسميا بعد المصادقة على النتائج الانتخابية.

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