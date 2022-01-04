تحالف الخنجر:نحن جزء من الإطار التنسيقي ولن نتخلى عن إيران

تحالف الخنجر:نحن جزء من الإطار التنسيقي ولن نتخلى عن إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس تحالف الفتح هادي العامري ، الثلاثاء، مع رئيس الهيئة السياسية لتحالف عزم خالد العبيدي نتائج الحوارات السياسية.وقال مكتب العامري، في بيان ، إن “رئيس تحالف الفتح هادي العامري استقبل بمكتبه في بغداد رئيس الهيئة السياسية لتحالف عزم خالد العبيدي”.وأضاف، أن اللقاء “بحث نتائج الحوارات السياسية وطبيعة التحالفات المرتقبة مع قرب موعد انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب المقررة في 9 كانون الثاني الجاري”.وناقش الجانبان “متطلبات المرحلة القادمة في مقدمتها العمل على دعم الحشد الشعبي ومشروع المقاومة الإسلامية “.من جانبه أكد العبيدي على تحالف عزم مع الإطار التنسيقي  وان تحالفه لن يتخلى عن إيران ومشروعها الثوري في العراق والمنطقة لتحرير القدس!!.

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