تحالف الخنجر:نحن مع موقف “الإطار التنسيقي”الرافض للنتائج الانتخابية

تحالف الخنجر:نحن مع موقف “الإطار التنسيقي”الرافض للنتائج الانتخابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف خميس الخنجر المدعو اياد الجبوري، الأثنين، أن على مفوضية الانتخابات إجراء العد والفرز اليدوي الشامل لأنه مطلب ” المقاومة الإسلامية ” الذي نحن جزء منها.وقال الجبوري في حديث صحفي: إن “مفوضية الانتخابات اصبحت عاجزة عن تقديم حلول للنتائج الانتخابية المزورة” ، مؤكدا، أن “تلافي الانسداد السياسي مرهون بقبول إعادة العد والفرز اليدوي الشامل”.وأضاف أن “العد اليدوي الشامل هو الحل لاعادة إرساء الثقة بين القوى السياسية الرافضة للنتائج ومفوضية الانتخابات”، مشيرا إلى ان “الخروج من أزمة نتائج الانتخابات الذهاب نحو العد اليدوي الشامل بدلا من إلغاء نتائج الانتخابات برمتها”.

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