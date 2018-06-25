تحالف الديمقراطية والعدالة:ليس لدينا مؤشر على أي كتلة سياسية
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السليمانية/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة، ريبوار كريم، اليوم الاثنين، ان مباحثات التحالف مع الكتل والقوى العراقية كانت “مثمرة”.وقال كريم في تصريح صحفي له اليوم، ان “رئيس التحالف برهم صالح سيزور بغداد في اي وقت اذا كانت هناك امور تستجوب ذلك”، مبينا ان “مباحثات برهم الصالح مع الكتل والقوى العراقية قبل مدة كانت مثمرة”.واضاف ان “التحالف قريب من جميع الكتل العراقية وليس لدينا اي مؤشرعلى اي كتلة سياسية”، مشيرا الى ان “قرارهم بعدم المشاركة في العملية السياسية لم يكن قرارا قطعيا حتى هذه اللحظة”.واوضح كريم ان “مجريات الامور تتغيير حاليا في العراق بشكل سريع”، لافتا الى انهم “مع الاطراف السياسية الكردية الاخرى التي كانت معترضة على نتائج الانتخابات متفقون على الذهاب الى بغداد موحدين وفي جبهة واحدة ولكنهم بانتظارعملية العد والفرز اليدوي لكي ترجع اليهم اصواتهم المسروقة”.وتابع ان “التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة مع اعادة ارادة الناخب العراقي وخاصة في كركوك”، موضحا ان “على كل الاطراف ضبط النفس في هذه المدينة المكوناتية والالتزام بقرارات المفوضية والمحكمة الاتحادية “.