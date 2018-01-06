تحالف الديمقراطية والعدالة:نؤيد العمل مع العبادي

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن ريبوار كريم، المتحدث باسم تحالف الديمقراطية والعدالة الذي يتزعمه برهم صالح، اليوم السبت، أن تحالفه يؤيد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، فيما أشار إلى “تمنيه” بإيجاد آلية عمل مشتركة مع بافيل طالباني.وقال كريم في تصريح صحفي له اليوم: إن “تحالف الديمقراطية والعدالة يؤمن بالعمل المشترك، وبهذا المجال نبادر كل الخيرين في العراق جميعا وفي الاقليم، أن يتوحدوا في جبهة واحدة لغرض العمل على بناء رؤية مشتركة واضحة لخروج العراق من دوامة الازمات والحروب”.وبشأن وجود توافقات وتحالفات مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أو بافيل طالباني، بين إنه “لغاية الآن لم يتم الحديث عن اشخاص معينين في هذا الجانب، سواء مع العبادي او بافيل طالباني او غيرهم، ولكن الجبهة مفتوحة ويمكن ان توضح الرؤى بعد الانتخابات”.ولفت الى انه “طرحنا فكرة العمل مع رئيس الوزراء حيدر العبادي للخروج من الازمات، خاصة بعد طرحه فكرة محاربة الفساد، بالتالي نؤيد العبادي”.واكد ان “بافيل صديق لرئيس تحالفنا، ولكنه شخص في كيان اخر منافس لنا، ونتمنى ايجاد آلية عمل مشتركة”، مبينا ان “النقاط المشتركة التي تخدم مصالح الشعب بشكل عام واي جهة كانت، ليس لدينا تحفظ عليها، اذا اعتبر نفسه في جبهة الاصلاح، بشرط ان يكون مع اصلاح البلد بشكل حقيقي وفعال”.