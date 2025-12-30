تحالف السوداني:نحن الكتلة الأكبر داخل الإطار وسنقر قانون الحشد الشعبي

تحالف السوداني:نحن الكتلة الأكبر داخل الإطار وسنقر قانون الحشد الشعبي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن ائتلاف الإعمار والتنمية أحمد الدلفي، اليوم الثلاثاء ( 30 كانون الأول 2025 )، تمسك الائتلاف بترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء لولاية ثانية، مشيرا إلى أن الإعمار والتنمية تُعد الكتلة الأكبر داخل الإطار التنسيقي.وقال الدلفي في تصريح صحفي، إن “مرشح ائتلاف الإعمار والتنمية لتشكيل الحكومة الجديدة هو محمد شياع السوداني، ونحن ماضون بالتجديد له لولاية ثانية”، مؤكدا استمرار الدعم السياسي له خلال المرحلة المقبلة.وأضاف أن “الائتلاف ماضٍ أيضا بتمرير عدد من القوانين المهمة في أولى جلسات البرلمان، وفي مقدمتها قانون النفط والغاز، وقانون الحشد الشعبي، إلى جانب إقرار قانون الأمن الداخلي، لما لها من أهمية في تعزيز الاستقرار وتنظيم عمل المؤسسات الأمنية والاقتصادية في البلاد”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *