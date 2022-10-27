تحالف السيادة:سندعم تمرير حكومة السوداني لأنها ستملأ جيوبنا بالمال العام

تحالف السيادة:سندعم تمرير حكومة السوداني لأنها ستملأ جيوبنا بالمال العام
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف السيادة يحيى المحمدي ، الخميس،  أن حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني ستمضي دون اعتراض الكتل السنية سوى مطالب التحالف بتبديل بعض الأسماء،  نافيا وجود اي توجه لمقاطعة الجلسة من قبل الكتل السنية .وقال المحمدي في تصريح صحفي، إن “حكومة محمد شياع السوداني سوف تمرر في جلسة اليوم  ولا يوجد اي توجه لمقاطعة جلسة اليوم من قبل الكتل والاحزاب السنية ولم يسجل اي اعتراض سوى من قبل تحالف السيادة حول تبديل الكثير من الاسماء واذا لم يستجب السوداني لهذا المطلب ربما يكون موقف اخر للسيادة”.واضاف ان “الكتل والاحزاب السنية لم تعترض على حصص المكون السني البالغة ست وزارات الا ان الاعتراض على الاسماء والمطالبة من رئيس الحكومة المكلف محمد شياع بتبديلها وفق مطالبات قيادات تحالف السيادة”.وأكد المحمدي، “عزم الكتل والاحزاب السياسية على تمرير حكومة السوداني ولم يسجل لحد الان مقاطعة الجلسة من اي الاحزاب المشاركة”.

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