تحالف السيادة:لا يحق للإطار الاعتراض على أي مرشح تقدمه الكتل السنية لرئاسة البرلمان

تحالف السيادة:لا يحق للإطار الاعتراض على أي مرشح تقدمه الكتل السنية لرئاسة البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد تحالف السيادة الذي يضم قوى سنية، اليوم الاثنين، ان اختيار رئيس لمجلس النواب بدلاً من محمد الحلبوسي هو من حصة الكتل السنية حصراً ولا يحق الإطار التنسيقي الاعتراض على أي مرشح تقدمه هذه الكتل.وقال القيادي في التحالف، حسن الجبوري، في حديث صحفي، “نحن نعتقد أن الرئيس الجديد للبرلمان العراقي سيكون من حزب (تقدم) لما يملكه من مقاعد برلمانية، كما نعتقد أن قرار إنهاء عضوية الحلبوسي ضربة قوية للمكون السني”.وأضاف “اختيار رئيس البرلمان الجديد هو شأن سني، لكن هناك ضرورة لحصول توافق من قبل الإطار التنسيقي الشيعي على أي مرشح، لكن ليس للإطار حق الفيتو على أي مرشح تقدمه الكتل السياسية السنية”.وشدد القيادي في تحالف السيادة، على أنه “لا يحق للإطار رفض أي مرشح تقدمه الأغلبية السياسية السنية لكن يحق لهم الاطلاع حتى يكون هناك توافق وتصويت عليه داخل البرلمان”.

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