تحالف السيادة:مطالب التحالف ستنفذ على مراحل من قبل السوداني

تحالف السيادة:مطالب التحالف ستنفذ على مراحل من قبل السوداني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف المتحدث باسم تحالف السيادة يحيى المحمدي،  الأربعاء ، عن تقديم القوى السنية ورقة من 12 فقرة من بينها العفو العام ، مبينا أن ائتلاف إدارة الدولة تعهد بتنفيذ البرنامج الوزاري خلال فترة وجيزة . وقال المحمدي في حديث  صحفي، إن “هناك حقوق للمكون السني تم تسويفها في الحكومات السابقة وبعد أن تم إعلان حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عزمت القوى السنية على تقديم ورقة تفاوضية تتضمن 12 فقرة سيتم تضمينها في البرنامج الوزاري  “. وأضاف أن “جميع  الفقرات المقدمة من قبل القوى السنية ستدخل حيز التنفيذ خلال الفترة القليلة المقبلة”، مشيرا الى أن “تحالف السيادة ينتظر من السوداني الالتزام بالورقة التفاوضية التي قدمتها القوى السنية”.  ولفت المحمدي الى أن “أبرز شروط القوى السياسية السنية هي أن تكون شريكا أساسيا في القرارات وليس فقط المشاركة بالحكومة”.

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