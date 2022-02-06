تحالف السيادة: نوابنا سيحضرون جلسة يوم غد

تحالف السيادة: نوابنا سيحضرون جلسة يوم غد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد تحالف السيادة , الاحد , انه تفاجأ بموقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمقاطعة جلسة يوم غد الاثنين ولم يكن يتوقعه, مبينا ان نواب التحالف سيحضرون الى جلسة التصويت يوم غد .وقال عضو التحالف النائب محمد عبد ربه في تصريح  صحفي , ان “تحالف السيادة تفاجأ بقرار مقتدى الصدر بمقاطعة نوابه لجلسة مجلس النواب المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية ولم يكن متوقعا” , مرجحا بان ” قرار الصدر ربما فيه إشارة ضغط على الحزبين الكرديين لحل الازمة”.وأضاف ان “التحالف الثلاثي مازال قائما, الا اننا نحترم وجهة نظر الصدريين ولا نستطيع فرض اراداتنا”، مشيرا الى ان “نواب تحالف السيادة سيحضرون الى جلسة التصويت يوم غد في حال اكتمل النصاب او لم يكتمل” .وأوضح عبد ربه انه ” في حال نفاذ المدة الدستورية وعدم التصويت على رئيس الجمهورية فان رئيس مجلس النواب سيحل محل رئيس الجمهورية لحين انتخاب رئيس جديد بحسب الدستور , الا انه لا يحق له تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة” .

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