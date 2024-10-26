تحالف السيادة يدعو إلى اجتماع القوى السنّية لحسم الرئاسة البرلمانية

تحالف السيادة يدعو إلى اجتماع القوى السنّية لحسم الرئاسة البرلمانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا تحالف السيادة، اليوم السبت، القوى السنية الى اجتماع استثنائي وعاجل في العاصمة بغداد لدعم شخصية توافقية لرئاسة البرلمان قبيل الدخول الى الجلسة لانتخاب الرئيس الجديد.وقال القيادي في التحالف احمد الفواز الدليمي، في حديث صحفي، إن” تحالف السادة دعا كافة القوى السياسية السنية الى اجتماع استثنائي طارئ وعاجل في بغداد للتباحث في اختيار شخصية توافقية قبيل ساعات من بدأ جلسة لتسمية رئيس جديد للبرلمان بحضور قوى الاطار التنسيقي والتحالفات السنية باستثناء تحالف تقدم الذي اشترط تنفيذ بنود اتفاقيات سياسية غير معلنة لتمرير مرشحة “.واضاف الدليمي ان” حراكا سياسيا سنيا يجري على قدم وساق لعقد اجتماع طارئ لقيادات المكون السني في بغداد للاتفاق على شخصية وحيدة لرئاسة البرلمان بالتزامن مع انطلاق عدة مبادرات سياسية وعشائرية لتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين”.وبين ان” تحالف السيادة سيدعو في غضون الساعات القليلة المقبلة جميع قادة القوى السنية لبلورة موقف موحد يفضي الى حل ازمة رئاسة النواب واختيار شخصية مقبولة لدى الجميع قبيل الذهاب الى جلسة انتخاب رئيس لمجلس النواب”.

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