تحالف السيادة يرفض تهديدات النائب الميليشياوي ( احمد الموسوي)

تحالف السيادة يرفض تهديدات النائب الميليشياوي ( احمد الموسوي)
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف رئيس تحالف السيادة في ديالى رعد الدهلكي، اليوم الاثنين، تصريحات النائب الميليشياوي احمد الموسوي بشأن خروج الحشد الشعبي من المحافظة، بانها تهديد علني سيكون له تبعات خطيرة على السلم المجتمعي.وقال الدهلكي في بيان ، إن “ما تحدث به أحد النواب بشأن قطع يد ورجل من يتحدث بإخراج الحشد من داخل المدن في ديالى هو اسلوب مرفوض ومستهجن ولاينبغي ان تكون هذه هي اللغة السياسية السائدة فاذا كان هذا اسلوبه مع نائب يعبر عن إرادة بناء واعمار المحافظة ورفض عسكرة المجتمع تواجه بطريقه قطاع الطرق فما حال المواطن البسيط اذا اراد ان  يطالب بحق من حقوقه المغيبة”.ودعا الدهلكي في بيانه الى “فتح تحقيق حكومي وبرلماني في تلك التصريحات”، مطالبا “الجهة التي ينتمي لها هذا النائب الى بيان موقفها الصريح من هكذا تهديدات غير مسؤولة واجرامية وخطيرة”.واوضح ان “الجهات المنضبطة في الحشد لا اعتراض عليها ولا يمكن لأي طرف نكران تضحياتها ودمائها الزكية التي روت ارض العراق وحررت مدنه ومحافظاته ومن ضمنها محافظة ديالى، ولكن الملاحظات التي يتم التركيز عليها ، أما الاعتراض والتحذير فهو من منهج تلك الجهات التي تسترت بعنوان الحشد وتعمل على اجراء تغيير ديمغرافي في ديالى وتمنع عودة النازحين وتستغل وتسيطر على مناطقهم ومواردهم الاقتصادية من خلال عمليات القتل والخطف والتهديد بقطع  الألسن والأيدي للمدنيين الأبرياء”.هذا وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عن محافظة ديالى أحمد الموسوي قد توعد بقطع يد ورجل طرف ينادي باخراج الحشد الشعبي من ديالى، مشيرا الى ان الحديث عن سحب الحشد الشعبي والتركيز على الطائفية دليل على وجود مشروع لاعادة داعش الارهابي.

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