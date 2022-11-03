تحالف السيادة يرفض حل البرلمان وإجراء الانتخابات المبكرة

تحالف السيادة يرفض حل البرلمان وإجراء الانتخابات المبكرة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رهن النائب عن تحالف السيادة رعد الدهلكي، الخميس، استمرار حكومة السوداني لدورة كاملة بنجاحها في تحقيق إصلاحات حقيقية.وقال الدهلكي في حديث متلفز ، ان “حكومة محمد شياع السوداني مدعومة حالياً من جميع الكتل السياسية وهناك ترقب لعملها من قبل الكثير من الجهات ومن ضمنها التيار الصدري الذي في حالة مشاهدته إصلاحا حقيقياً وإجراءات حكومية لتقوية دولة المؤسسات وحصر السلاح بيد الدولة وإعادة النازحين، سيكون من الداعمين للحكومة الى جانب الجميع”.واضاف، ان “حكومة السوداني لو استطاعت تنفيذ كل ذلك فمن المؤكد انها ستكمل دورة رئاسية كاملة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *