تحالف الشبك: المنافسة الانتخابية في نينوى لاتؤثر على أمنها

تحالف الشبك: المنافسة الانتخابية في نينوى لاتؤثر على أمنها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو التحالف الشبكي عباس فاضل، اليوم السبت (3 أيار 2025)، أن التنافس الانتخابي لن يؤثر على الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي الذي تشهده محافظة نينوى منذ سنوات.وقال فاضل في تصريح صحفي، إن “التغيير الذي حصل في الأقضية والنواحي سيعيد الأمور إلى نصابها، وعادت مناطق ونواحي محافظة نينوى إلى أهلها”.وأضاف أن “الكرد كانوا يحصلون على عدد كبير من المقاعد في الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات، بسبب النفوذ الكبير داخل 16 وحدة إدارية، ولكن الحال تغير هذه المرة، ولن يحصلوا على نصف ما كانوا يحصلون عليه سابقا وان المنافسة الانتخابية المقبلة لاتؤثر على الوضع الامني في المحافظة”.

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