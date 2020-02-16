تحالف الصدر:الحلبوسي يعرقل عقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على حكومة علاوي

تحالف الصدر:الحلبوسي يعرقل عقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على حكومة علاوي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي, الاحد, ان تحديد جلسة التصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ستواجه عرقلة من قبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه الثاني بشير الحداد، مشيرا إلى أن تحديد موعد الجلسة أصبح وسيلة ضغط جديدة على الأخير بسبب اعتراض كتلة الحلبوسي والقوى الكردية.وقال المسعودي في تصريح صحفي، إن “قرار تحديد جلسة مجلس النواب تقترن بموافقة رئيس المجلس او هيئة الرئاسة”، مشيرا إلى أن “تحديد موعد الجلسة سيواجع عرقلة من قبل الحلبوسي والحداد بسبب مواقف الكتل السنية والكردية من تشكيلة الحكومة”.وأضاف ان “أي تأجيل اخر للجلسة بعد ما اعلن عنه الرئيس المكلف خلال الأسبوع الجاري فاننا سندخل في ازمة جديد لكون مسالة التصويت ستأخذ منحى خطيرا هدفه عدم نجاح المشروع الديمقراطي وذلك بفرض الإرادة السياسية على تشكيل الحكومة”.وكانت النائبة المستقلة ندى شاكرجودت كشفت في تصريح سابق ، عن موعد عرض الكابينة الحكومية الجديدة للتصويت من قبل مجلس النواب, مؤكدة أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي سيرسل أسماء وزراء حكومته إلى البرلمان غدا.

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