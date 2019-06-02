تحالف العامري:العراق أفشل المخطط السعودي لشن حرب على إيران

تحالف العامري:العراق أفشل المخطط السعودي لشن حرب على إيران
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، الأحد، أن قمتي مكة التي عقدت مؤخرا في السعودية جاءت للحصول على إجماع عربي لتواجد القوات الأمريكية القتالية في الشرق الأوسط وشن الحرب ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فيما بين أن موقف العراق من عدم التمحور ضد إيران افشل القمتين والمخطط الأمريكي الداعم لها.وقال عليوي في تصريح  صحفي، إن “السعودية تحاول تأجيج الوضع في المنطقة ودعم شن الحرب ضد طهران من خلال قمتي مكة”، لافتا إلى إن “أهداف القمتين تأييد الوجود الأمريكي القتالي في الشرق الأوسط والتمحور ضد إيران، فضلا عن الحصول على الإجماع العربي بالوقف مع واشنطن إذا اندلعت الحرب”.وبين أن “تقديم الدعوة لقطر للحضور بقمتي مكة رسالة واضحة للحراك الذي تقوم به السعودية بجمع الدول العربية والوقف ضد طهران”.وأضاف أن “السعودية أرادت من دعوة العراق لقمتيها شق العلاقات الإيرانية العراقية ومحاولة لجره لمحورها الأمريكي”، مبينا أن “موقف العراق الشجاع والجريء من رفض التمحور ضد إيران افشل جميع الآمال والمخططات الأمريكية الداعمة لقمتي مكة”.

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