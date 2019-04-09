تحالف العامري:سنطرد القوات الأمريكية كما طردنا البعث

تحالف العامري:سنطرد القوات الأمريكية كما طردنا البعث
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف الفتح عباس العطافي، الثلاثاء، أن احزاب الحشد الشعبيي ستعمل على ازالة الوجود الأميركي من العراق خلال الفترة القليلة المقبلة كما ازيل حزب البعث المنحل.وقال العطافي في تصريح  صحفي، إن “سقوط النظام الصدامي البائد قبل 16 عاما في مثل اليوم جاء بالتعاون بين واشنطن وطهران”، مؤكدا أن “هذه القوات سيتم إخراجها بالطرق القانونية وان لم تنج  بالسلاح بعد اشارة من الامام خامئني”.وأضاف العطافي، أن “احزاب الحشد استطاعت القضاء على البعث وازالته من السلطة هم يمتكلون القدرة، اليوم، على إزالة التواجد الأجنبي والأميركي من بلادهم خلال الفترة القصيرة لنصرة مشروع الامام خميني”.

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