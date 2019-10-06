تحالف العامري:على الرئاسات تنفيذ توجيهات خامئني والمرجعية لإماتة الإنتفاضة

تحالف العامري:على الرئاسات تنفيذ توجيهات خامئني والمرجعية لإماتة الإنتفاضة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا تحالف الفتح بزعامة هادي العامري الضمير الروحي لايران ، اليوم الاحد، الرئاسات الثلاث إلى الانفتاح الإيجابي على توجيهات خامئني ونجل السيستاني محمد رضا، فيما تعهد ببذل كافة الجهود لإماتة الانتفاضة الشعبية.وقال تحالف الفتح في بيان ، إنه “لطالما كانت توجيهات خامئني والمرجعية الدينية بقيادة نجل السيستاني محمد رضا صمام الإمان لدعم مشروع المقاومة الاسلامية  ومصلحة أحزاب الحشد الشعبي  دأبت على تقديم النصح للقوى السياسية الشيعية والسنية المتحالفة حرصاً منها على تحقيق مشروع الامام خميني  في العراق والمنطقة”.واضاف “بناءً على توجيهات المرجعية الدينية ندعو الرئاسات الثلاث وجميع السلطات إلى الانفتاح الإيجابي على هذه التوجيهات . 

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