تحالف العامري:نؤيد فتوى الحائري بمقاتلة الأمريكان سياسياً وعسكرياً

تحالف العامري:نؤيد فتوى الحائري بمقاتلة الأمريكان سياسياً وعسكرياً
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد تحالف الفتح، السبت، انه سيؤيد فتوى المرجع الديني كاظم الحائري بشأن مقاومة التواجد الأميركي داخل مجلس النواب عبر إلغاء الاتفاقية الإستراتجية مع واشنطن، واصفا إياها بالفتوى الشجاعة لصد الاعتداءات الأميركية والإسرائيلية ضد مواقع الحشد الشعبي.وقال النائب عن التحالف فاضل الفتلاوي في تصريح صحفي، إن “تحالف الفتح سيؤيد فتوى الحائري داخل مجلس النواب بداية الفصل التشريعي الثالث عبر إلغاء الاتفاقية الإستراتيجية مع واشنطن والتصويت على قرار بإخراج القوات الأجنبية من البلاد”، لافتا إلى أن “الفتوى جعلت من تواجد الأميركي في البلاد يمثل احتلالا ومنتهك للسيادة العراقية”.وأضاف الفتلاوي، أن “فتوى الحائري شجاعة لصد الاعتداءات الأميركية والإسرائيلية ضد مواقع الحشد الشعبي”، مبينا أنها “ستقف بوجه جميع الاعتداءات وستمنع تكرارها”.وكان الشيخ صلاح العبيدي المتحدث الرسمي باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد كشف ، صباح اليوم السبت، عن عزم الأخير اصدار بيان بشأن فتوى المرجع الديني  كاظم الحائري بمقاومة التواجد الأميركي في البلاد.يشار إلى أن المرجع الديني  كاظم الحائري قد افتى، أمس الجمعة، بحرمة إبقاء أيّ قوّة عسكرية أمريكيّة وما شابهها في العراق وتحت أيّ عنوان، مؤكدا أنه لا خيار الا المقاومة. 

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