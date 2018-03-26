تحالف العامري: نحن “شرفاء” لانحتاج إلى “وثيقة شرف”

بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى تحالف “الفتح” الانتخابي، الاثنين، بما يسمى “ميثاق الشرف” الانتخابي الذي تم الكشف عنه مؤخرا، مؤكدا أنه سيكون أول العاملين بأية “وثيقة” شريطة أن تكون “حقيقية”.وقال المتحدث باسم الائتلاف النائب أحمد الأسدي في تصريح صحفي له اليوم: إنه “ليس لدينا أية معلومات بشأن ميثاق الشرف الانتخابي الذي جرى الحديث عنه مؤخرا”، مؤكدا أنه “لم يحضر اجتماعات التوقيع عليها”.وأضاف الأسدي، أن “أية وثيقة شرف انتخابية لا تتعارض مع تحالفنا الذي هو قائم بالاساس على احترام كافة السلوكيات والقوانين التي تعتمدها مفوضية الانتخابات”، مؤكدا أنه “عندما تكون هناك وثيقة شرف حقيقية فسنكون أول العاملين بها وليس اول الموقعين عليها”.يذكر ان الاحزاب الشيعية والسنية والتركمانية والكردية وقعت الاسبوع الماضي على وثيقة”شرف” ضمن سلسلة وثائق شرف للالتزام بالسباق الانتخابي بعيدا عن كشف عورات فسادهم .