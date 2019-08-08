تحالف العامري يطالب بمنع السفارة الأمريكية من التدخل بالشأن العراقي

تحالف العامري يطالب بمنع السفارة الأمريكية من التدخل بالشأن العراقي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر تحالف الفتح، الخميس، تصريحات السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر الأخيرة بشأن بقاء قوات بلاده القتالية في العراق بأنها تدخل سافر بالشأن الأمني والسياسي للبلاد، فيما بين انه سيجتمع لجمع التواقيع النيابية لمناقشة تصريحات تولر الأخيرة.وقال عضو التحالف فاضل الفتلاوي في تصريح  صحفي، إن “تولر لا يحق له التدخل بالشؤون الأمنية والسياسية للبلاد وعمله يقتصر على التمثيل الدبلوماسي لواشنطن ومتابعة قضايا رعاياه في العراق”، لافتا إلى إن “تصريحاته ببقاء القوات الأمريكية تعد انتهاكا لسيادة البلاد وسيقف مجلس النواب بالضد منها في فصله التشريعي الثالث”.وأضاف أن “تحالف الفتح سيجتمع خلال الأيام المقبلة لغرض جمع التواقيع النيابية لمناقشة تصريحات تولر”، مبينا أن “الفصل الشريعي الثالث لمجلس النواب سيكون أول أولياته منع السفارة الأمريكية من التدخل بالشأن الأمني والسياسي للبلاد”.وأكد السفير الأمريكي ماثيو تولر، بداية الأسبوع الحالي، على أن وجود قوات بلاده في العراق، هو بطلب من السلطات والقادة العراقيين وحتى يتغير ذلك، فان قواتنا ستبقى في العراق.واتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي، السفير الأميركي في بغداد بإثارة الخلافات بين الكتل السياسية والتدخل السافر بشؤون العراق.

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