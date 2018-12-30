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أين العقوبات الأمريكية؟..إيران:أكثر من 33 مليار دولار قيمة صادراتنا للعراق خلال 9 أشهر فقط!
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تحالف العبادي يرفض المطالبة بإخراج القوات الأجنبية من العراق
نائب يطالب بإقالة حكومة عبد المهدي لتحديد الكتلة الأكبر
نتائج المباحثات العراقية الأردنية وفق بيان مكتب عبد المهدي
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أين العقوبات الأمريكية؟..إيران:أكثر من 33 مليار دولار قيمة صادراتنا للعراق خلال 9 أشهر فقط!
نتائج المباحثات العراقية الأردنية وفق بيان مكتب عبد المهدي
الاتحاد الوطني:الكتل الكردستانية لن تصوت على موازنة 2019
وزير النقل الأسبق يحذر من ربط السكك الحديدية مع إيران ..”الخاسر العراق”
الرزاز:اتفقنا مع عبد المهدي أن يكون ميناء العقبة أحد منصات تصدير النفط العراقي
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