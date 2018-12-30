تحالف العبادي يرفض المطالبة بإخراج القوات الأجنبية من العراق

تحالف العبادي يرفض المطالبة بإخراج القوات الأجنبية من العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا تحالف النصر بزعامة حيدر العبادي , الاحد, الكتل السياسية الى التآني في اتخاذ قرار بانسحاب القوات الاجنبية من العراق, مؤكدا في الوقت نفسه أن مطالب اخراج القوات الأجنبية “شرعية”.وقالت النائب عن الائتلاف ندى شاكر في تصريح  صحفي لها اليوم، إن “اتخاذ قرار بانسحاب كافة القوات الاجنبية من العراق بالوقت الحاضر صعب جدا بسبب وجود خلايا ارهابية نائمة مازلت تعمل لاعادة نشاطها من جديد، فضلا عن ان الحدود العراقية السورية مازالت هشة”.واضافت شاكر، ان “دعوات الكتل السياسية باجلاء القوات الاجنبية مطلب شرعي وقانوني, الا انه يحتاج الى دراسة وتنظيم وايجاد قوات كافية ومدربة لحفظ الحدود”.ودعت شاكر الكتل السياسية الى “التأني في الوقت الحاضر لاتخاذ قرار انسحاب القوات الاجنبية من العراق وان لا يختلفوا فيما بينهم لكون الخلافات تصب بمصلحة الخلايا الارهابية واستغلالها”. 

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