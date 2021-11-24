تحالف العراق يستبعد عقد الجلسة الأولى للبرلمان خلال الاسبوعين القادمين

تحالف العراق يستبعد عقد الجلسة الأولى للبرلمان خلال الاسبوعين القادمين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد عضو تحالف العراق المستقل حسين عرب ، الاربعاء ، عقد جلسة البرلمان الأولى خلال الاسبوعين القادمين، مشيرا إلى أن الجلسة الاولى للبرلمان الجديد ستعقد بعد مصادقة المحكمة الاتحادية .وقال عرب في تصريح صحفي، إن “عملية النظر بالطعون مستمرة من قبل الهيئة القضائية”، مبينا أنه “بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج استنادا للمادة 93 من الدستور العراقي يجتمع اعضاء مجلس النواب المصادق عليهم في أول جلسة لهم برئاسة أكبر الأعضاء سنا”.وأضاف أن “الانتهاء من تدقيق الطعون الانتخابية واعلانها النهائي والمصادقة على اسماء النواب الفائزين من قبل المحكمة الاتحادية ، مستبعدا “عقد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد خلال الاسبوعين القادمين”.وكان مستشار مجلس النواب نور الدين قبلان اكد في وقت سابق، أن البرلمان ملزم بعقد الجلسة بعد 15 يوما من التصديق على نتائج الانتخابات. 

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