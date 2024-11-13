تحالف العزم:استعداد البرلمان لاستجواب الوزراء الفاشلين

تحالف العزم:استعداد البرلمان لاستجواب الوزراء الفاشلين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في تحالف العزم عزام الحمداني، اليوم الأربعاء، استعداد البرلمان لاستجواب الوزراء الذين أخفقوا في تأدية واجباتهم ما تسبب بإشكالات وضعف في أعمال وزاراتهم.وقال الحمداني في حديث صحفي، إن “الاستجوابات النيابية للمسؤولين والموظفين الكبار تعطلت في الفترة الماضية لأسباب منها قضية رئاسة البرلمان، واليوم أصبح المجلس مكتملاً وجاهزاً لإجراء الاستجوابات الضرورية لمراقبة الأداء الحكومي في مختلف القطاعات لا سيما الخدمات والصحة وغيرها”.وأضاف أن “أعضاء البرلمان سيحددون الوزارات التي يوجد ضعف وإشكالات في عملها ويستجوبون الوزراء غير القادرين على أداء المهام المسؤولين عنها، ما يؤثر على عمل وزاراتهم”.ومدد مجلس النواب فصله التشريعي لمدة 30 يوماً ومن المقرر أن يعقد جلسة يوم السبت المقبل، فيما يؤكد نواب وقوى سياسية تشخيصهم مشكلات في الأداء الحكومي. 

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