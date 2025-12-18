تحالف العزم:الجلسة المقبلة للمجلس السياسي سيحسم رئيس البرلمان المقبل

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو تحالف العزم، صلاح الدليمي،الخميس، ان المجلس السياسي سيحسم امر الترشح لرئاسة البرلمان خلال اجتماعه المقبل، لافتا الى ان هناك اكثر من سيناريو لتقديم المرشحين الى المنصب التشريعي الاعلى.وقال الدليمي ان “المجلس السياسي الوطني عقد اجتماعا قبل ثلاثة ايام في منزل رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، تم خلاله الاتفاق على الاطر العامة وترحيل اختيار وحسم الاسماء التي سترشح لرئاسة مجلس النواب الى اجتماع الاسبوع المقبل في منزل رئيس تحالف الحسم ثابت العباسي”.واضاف ان “الجلسة المقبلة للمجلس السياسي ستشهد الاتفاق بين اطراف المجلس على رئاسة البرلمان، من خلال التوافق على الذهاب اما بمرشح واحد او تقديم اسمين لهذا المنصب”.وبين ان “كل من مثنى السامرائي ومحمد الحلبوسي هما ابرز مرشحين لرئاسة البرلمان، وقد ينسحب الحلبوسي عن الترشح لصالح مرشح اخر من حزب تقدم، وهو سيناريو محتمل الحدوث وسيحسم الامر خلال الجلسة المقبلة للمجلس السياسي”.

