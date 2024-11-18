تحالف العزم:السامرائي لم يعارض قانون العفو العام

تحالف العزم:السامرائي لم يعارض قانون العفو العام
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس تحالف العزم في ديالى النائب رعد الدهلكي، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، أن رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، لم يعارض قانون العفو العام ، بل طالب بتعديله ليكون عادلاً ويشمل جميع المستحقين.وكتب في تدوينة له على منصة إكس : إن “تزوير الحقائق لا يخدم أحدا، وإن رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي لم يعارض قانون العفو العام بل طالب بتعديله ومن خلفه تحالف العزم ليكون عادلا ويشمل جميع المستحقين”.وأضاف أنه ” لا يمكن أن يكون قانون العفو مجرد شعار انتخابي دون محتوى كما يريده الآخرون وأولهم مزور الحقائق، بل يجب أن يكون أداة لتحقيق العدالة للمظلومين”.

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