تحالف العزم:انسداد سياسي بين الأحزاب السنّية بشأن الرئاسة البرلمانية

تحالف العزم:انسداد سياسي بين الأحزاب السنّية بشأن الرئاسة البرلمانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو تحالف العزم عزام الحمداني، الخميس ، ان الخلاف السني على منصب رئاسة البرلمان متوجه نحو الاختناق والانسداد السياسي. وقال الحمداني في تصريح صحفي، ان ” الانسداد السياسي بشأن ازمة رئاسة البرلمان ما زال موجودا والجميع يقر بان جلسة الانتخاب المقبلة ستكون بمثابة اختبار سني اخير”. وبين ان “كل المؤشرات تدل على أن الأغلبية البرلمانية ستصوت لصالح النائب سالم العيساوي ولهذا لدينا تخوف من قيام بعض النواب من افتعال مشاكل وإفشال جلسة الانتخاب مجددا” مشيرا الى انه “في حال عدم الاتفاق على سالم العيساوي كمرشح فان المنصب سيبقى خاليا الى نهاية الدورة”. ودعا” رئاسة مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الصارمة والحازمة بحق كل من يريد إثارة الفوضى داخل قاعة البرلمان لإفشال انتخاب الرئيس من جديد”. وتترقب الأوساط السياسية داخل أروقة البرلمان العراقي بحذر شديد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب القادمة في الفصل التشريعي الجديد مع تباين الآراء حول اولوية انتخاب محمود المشهداني، أو سالم العيساوي. 

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