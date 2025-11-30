تحالف العزم:رئيس البرلمان المقبل من قادة الخط الأول للمكون السني

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو تحالف العزم، عزام الحمداني، اليوم الأحد ( 30 تشرين الثاني 2025 )، عن تغييرات في المشهد السياسي السني، مؤكداً أن القوى التي كانت تمارس الانفراد بالقرار أدركت وجود بدائل.وأكد الحمداني، في تصريح متلفز، أن “من كان يمارس التفرد ويتكلم بـ الكبرياء السياسي في البيت السياسي السني أدرك أن هناك قوى أخرى موجودة وقد تكون بديلة عنه، لذلك تراجع عن ذلك”.وأوضح أن تحالف العزم جاء بـ “فكرة الشراكة” التي حظيت بقبول شعبي واسع، مبيناً أن “بعض الأحزاب السنية استأثرت بالقرار السياسي السني وأضرت بالمكون وشتته. أما تحالف العزم فقد جاء بفكرة بديلة”.وفيما يخص التشكيل الجديد، أشار الحمداني إلى أن “المجلس السياسي الوطني” اتفق على أن يكون رئيس البرلمان من قادة الخط الأول للمكون السني.وأضاف أن المجلس السياسي الوطني عبارة عن “طاولة مستديرة” ولا يوجد رئيس للمجلس، وأن “كل قادته متساوون في الاعتبار السياسي والشعبي والاجتماعي”، مبينا أن “تحالف العزم لن يسمح لأي حزب بأن يتسيّد على المشهد السياسي السني”.

