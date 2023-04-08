تحالف العزم:لا دور سياسي للحلبوسي في الانتخابات القادمة

تحالف العزم:لا دور سياسي للحلبوسي في الانتخابات القادمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  أكد النائب عن تحالف العزم احمد الجبوري، السبت، حصول تغييرات كبيرة على المشهد السياسي خلال الانتخابات المقبلة، مبينا ان اعتراض التحالف على رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي كونه عمل على مصادرة المشهد السني. وقال الجبوري في حوار متلفز : ان “اعتراضنا على الحلبوسي كونه عمل على مصادرة المشهد السني لا نقبل بتسلط القرار السياسي وندعم خطوات السوداني بأكملها”. وأضاف ان ” تحالف العزم يطالب بتعديل وزاري في حال ثبت فشل الوزراء في وقت ننتظر انتهاء مهلة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتقييم الأداء والعمل الوزراء”.  وأشار الى ان ” الانتخابات القادمة ستسفر عن مشهد جديد للمكون السني بسبب تحول افة الفساد لثقافة اضعفت بنية التسلسل الحكومي”.

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