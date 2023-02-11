تحالف العزم:يجب العودة إلى التصويت الإلكتروني للبرلمان

تحالف العزم:يجب العودة إلى التصويت الإلكتروني للبرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، رئاسة مجلس النواب بتفعيل التصويت الالكتروني للنواب ضمن جلسات مجلس النواب لضمان دقّة عملية التصويت.وقال السامرائي في مداخلة خلال الجلسة الاخيرة لمجلس النواب : “ارجو تفعيل وتشغيل نظام التصويت الإلكتروني”، مبينا انه “من حق النواب ان يكون التصويت الإلكتروني لسلامة التصويت في اي فقرة من الفقرات المهمة”.واعتبر السامرائي انه “من غير المعقول ان مجلس النواب العراقي يعمل بدون تصويت الكتروني”، مؤكدا على “أهمية هذه القضية واعطائها اولوية لضمان عملية دقة أصوات ممثلي الشعب العراقي”.

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